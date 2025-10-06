Drogenhandel in großem Stil: Mann muss sich vor Gericht verantworten

Ein Mann steht in Klagenfurt vor Gericht: Ihm wird groß angelegter Suchtgifthandel mit mehreren Kilo Heroin und Kokain sowie der Besitz von Waffen vorgeworfen. Am Donnerstag startet die Verhandlung.

Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt, eine weitere Person zur Einfuhr von zumindest 350 Gramm Kokain und 3,5 Kilogramm Heroin von Slowenien nach Österreich bestimmt zu haben, heißt es im Gerichtsverhandlungsspiegel. Zudem soll er zwischen Mai 2024 und Februar 2025 in Klagenfurt mindestens 100 Gramm Kokain und 1,2 Kilogramm Heroin gewinnbringend an Dritte verkauft haben.

Verhandlung findet am Donnerstag statt

„Neben diesen Verbrechen des Suchtgifthandels wird dem Erwachsenen die Vergehen nach dem Waffengesetz in Form des Besitzes von einer Schreckschusspistole samt 41 Schuss Munition, einer Luftdruckpistole sowie eines Pfeffersprays zur Last gelegt“, lautet der Vorwurf im Verhandlungsspiegel. Die Gerichtsverhandlung findet am Donnerstag, 9. Oktober 2025, am Landesgericht Klagenfurt statt. Vorsitzender Richter ist Gerhard Pöllinger-Sorrè. Es gilt die Unschuldsvermutung.