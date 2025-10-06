Sonne und Wolken: So wird das Wetter in Kärnten

Am Dienstag erwartet Kärnten ein Mix aus Sonne und Wolken. Abseits des Tauernhauptkamms bleibt es trocken, dazu wird es etwas milder.

Am Dienstag zeigt sich das Wetter in Kärnten überwiegend wechselnd bewölkt, zwischendurch kommt aber auch die Sonne zum Vorschein. Abseits des Tauernhauptkamms bleibt es trocken.

Lebhafter Wind im Norden

In allen Höhen wird es eine Spur milder. Im Norden weht der Wind weiterhin lebhaft bis stark. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 16 Grad.