Brand auf Almhütte in Reißeck: Anrainerin verhinderte Schlimmeres

Ein leerstehendes Wirtschaftsgebäude in Reißeck brannte am Montagnachmittag nieder. Dank einer aufmerksamen Anrainerin und dem raschen Einsatz von sechs Feuerwehren konnte Schlimmeres verhindert werden.

Auf rund 1.300 Metern Seehöhe kam es am Montagnachmittag in Reißeck zu einem Brand eines Wirtschaftsgebäudes.

Am Montag, dem 6. Oktober 2025, gegen 16.30 Uhr geriet ein an eine Almhütte angrenzendes Wirtschaftsgebäude im Gemeindegebiet von Reißeck in Brand. Eine aufmerksame Anrainerin entdeckte die Flammen und alarmierte sofort die Feuerwehr. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich weder Menschen noch Vieh in dem leerstehenden Wirtschaftsgebäude oder der angrenzenden Almhütte. Dadurch konnte ein größerer Schaden an Leib und Leben verhindert werden.

Sechs Feuerwehren im Einsatz

Rasch rückten mehrere Feuerwehren an, um den Brand zu bekämpfen. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Penk, Kolbnitz, Mühldorf, Obervellach, Flattach sowie die Betriebsfeuerwehr Malta-Reißeck. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte vor Ort, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

„Brand aus“ nach rund einer Stunde

Nach intensiver Löscharbeit konnte schließlich gegen 17.45 Uhr „Brand aus“ gegeben werden. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Almhütte verhindert werden. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte, steht die Höhe des entstandenen Schadens derzeit noch nicht fest.