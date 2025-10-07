Feuer in Wohnhaus: Bewohner beginnt zu löschen, verhindert Schlimmeres

Um 3.45 Uhr in der Nacht auf Dienstag, 7. Oktober 2025, wurden die Feuerwehren Kappel am Krappfeld, Passering und Althofen zum Einsatz nach Dürnfeld (Gemeinde Kappel, Bezirk St. Veit an der Glan) gerufen.

Vor Ort wurde ein Brand im Erdgeschoß festgestellt, wie die Florianis aus Althofen nun berichten. Und weiter: „Ein Bewohner des Hauses ist durch das Auslösen eines Rauchmelders rechtzeitig auf den Brand aufmerksam geworden und hat bereits erste Löschversuche unternommen. Dadurch konnte Schlimmeres verhindert werden.“

Feuerwehreinsatz um 5.15 Uhr zu Ende

Die weitere Brandbekämpfung führte dann ein Atemschutztrupp durch, während ein zweiter das Gebäude auf weitere Personen kontrollierte. „Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. Nach kurzer Zeit konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und schließlich vollständig gelöscht werden“, so die Florianis weiter. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Feuerwehren konnten den Einsatz um 5.15 Uhr beenden.

Im Einsatz standen: Feuerwehr Kappel am Krappfeld

Feuerwehr Althofen

Feuerwehr Passering

Polizei

Rotes Kreuz