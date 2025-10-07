Bestes Stück abgeschnitten: Kärntner war dabei, muss jetzt vor Gericht

Für einen Kärntner geht es nun vor Gericht, weil er dabei gewesen sein soll, als einem Mann das beste Stück abgetrennt wurde. Außerdem wird ihm vorgeworfen, "bildlich sexualbezogenes Kindesmissbrauchsmaterial" besessen zu haben.

Um bei der Abtrennung des Geschlechtsteils – der Fall liegt schon Jahre zurück – dabei zu sein, sei der Kärntner sogar bis nach Deutschland gefahren. Er selbst leide unter schwerwiegenden psychischen Störungen und will „geschlechtslos“ sein, weiß dessen Rechtsanwalt Philipp Tschernitz gegenüber der „Kleinen Zeitung“.

Betroffener musste ins Krankenhaus

Der Kärntner soll dem Bericht zufolge bei den Vorbereitungen zur Entfernung geholfen haben, dann aber nur als „Zuseher“ mit dabei gewesen sein. Die Entfernung dürfte schließlich unter Betäubungsmitteln vorgenommen worden sein, der Betroffene musste daraufhin ins Krankenhaus. Der Kärntner selbst sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Zweiter Grund, weshalb sich Kärntner vor Gericht verantworten muss

Doch das ist nicht der einzige Grund, weshalb er sich vor Gericht verantworten wird müssen. Bei ihm sei nämlich auch „bildlich sexualbezogenes Kindesmissbrauchsmaterial“ gefunden worden. Aufgrund seiner psychischen Störungen wird auch die Unterbringung in eine forensisch-therapeutische Einrichtung angedacht. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.