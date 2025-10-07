662. St. Veiter Wiesenmarkt: Stadt zieht Bilanz

Mit der Einholung der Marktfreyung wurde am Montagabend offiziell das Ende des 662. St. Veiter Wiesenmarktes gefeiert.

Besonders erfreulich sei, dass die Veranstaltung ohne größere Zwischenfälle verlaufen ist.

Mit der traditionellen Freyungseinholung wurde am Montagabend der Abschluss des 662. St. Veiter Wiesenmarktes gefeiert. Zehn Tage lang verwandelte sich das Rennbahngelände in einen Treffpunkt voller Leben, Kulinarik, Unterhaltung und Begegnungen. Marktreferentin Silvia Radaelli zog eine überaus positive Bilanz: „Gäste, Schausteller, Gastronome, Vereine und die Besucher gestalten den Wiesenmarkt gemeinsam – unser schönes Fest schenkt uns allen unvergessliche Glücksmomente.“

Größere Zwischenfälle blieben aus

Besonders erfreulich sei, dass die Veranstaltung ohne größere Zwischenfälle verlaufen ist. Radaelli dankte allen Beteiligten – von den Einsatzorganisationen über die Vereine bis hin zu den vielen Helfern im Hintergrund – und betonte die Bedeutung des Marktes als lebendige Tradition.

„Unverzichtbares Zugpferd für die regionale Wirtschaft“

Auch Bürgermeister Martin Kulmer würdigte den Erfolg des diesjährigen Wiesenmarktes: „Der 662. Wiesenmarkt hat eindrucksvoll bewiesen, dass er ein unverzichtbares Zugpferd für unsere regionale Wirtschaft und ein kulturelles Highlight ist.“ Rund 160 Fieranten, über 40 Gastronomiebetriebe und ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm mit rund 40 Fahrgeschäften haben zu einem einzigartigen Erlebnis für alle Generationen beigetragen. Besonders hob Kulmer die gute Zusammenarbeit mit Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften hervor.

©Stadt St. Veit Mit der Freyungsfeier endet der St. Veiter Wiesenmarkt für das heurige Jahr.

Termin für nächstes Jahr bereits fixiert

Mit Freude und Zuversicht blickt St. Veit nun nach vorne: Der 663. St. Veiter Wiesenmarkt findet von 26. September bis 5. Oktober 2026 statt – mit traditionellem Feuerwerk am Mittwoch, den 30. September 2026.

