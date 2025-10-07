Neuer Museumspavillon: „Sollte an schreckliche Gräueltaten erinnern“

Am Nordportal des Loibl Tunnels wird ein Museumspavillon errichtet, in dem an das lange "vergessene" Außenlager von Mauthausen erinnert wird. Die Gesamtkosten des Projektes sind mit 800.000 Euro veranschlagt.

Mit dem geplanten Museumspavillon wird ein weiterer wichtiger Meilenstein für die gelebte Erinnerungsarbeit in Kärnten gesetzt.

Für Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) schießt die Errichtung des Museumspavillons am Areal der ehemaligen Grenzpolizeistation eine Lücke in der Kärntner Erinnerungskultur: „Der Museumspavillon sollte an die schrecklichen Gräueltaten erinnern, die hier begangen wurden und gleichzeitig auch ein Ort der gelebten Erinnerungskultur und des Dialoges werden.“ Für die Gestaltung des Museumspavillons wird ein Architekturwettbewerb ausgelobt. Die Bundesimmobiliengesellschaft übernimmt die Projektsteuerung.

©LPD Kärnten/Just | Geplant ist die Errichtung des Museumspavillons am Areal der ehemaligen Grenzpolizeistation. ©LPD Kärnten/Just | Für die Gestaltung des Museumspavillons wird ein Architekturwettbewerb ausgelobt. ©LPD Kärnten/Just | Am Dienstag wurde das Projekt der Öffentlichkeit präsentiert.

Architekturwettbewerb startet

Konkret soll im Außenbereich eine 150 Quadratmeter große, begehbare Vitrine errichtet werden. In Innenbereich des Gebäudes ist ein Seminarraum für rund fünfzig Personen geplant – inklusive Sanitärbereich. Für das inhaltliche Konzept, zeichnen sich das Landesmuseum Kärnten, die KZ-Gedenkstätte Mauthausen und das Mauthausen Komitee verantwortlich. Wolfgang Muchitsch, Direktor des kärnten.museum: „Wir werden nun zu einem Architekturwettbewerb mit acht Teams laden, an dem auch jeweils ein Büro aus Slowenien, Polen und Frankreich – also jenen Ländern, aus denen die meisten Opfer des KZ-Lobil-Nord stammen – teilnehmen werden. Am 15. Jänner 2026 wird ein Gremium über die Einreichungen entscheiden.“

Gesamtkosten mit 800.000 Euro veranschlagt

Die „100 Jahre Kelag Gemeinnützige Privatstiftung“ unterstützt die Errichtung des Museumspavillons mit 500.000 Euro. Kelag-Vorstand Reinhard Draxler: „Wir leben in einer Zeit der Digitalisierung – umso wichtiger ist es, analoge Zeichen zu setzen und Orte der Erinnerung und Reflexionen zu schaffen.“

©LPD Kärnten/Just Am Foto: Wolfgang Muchitsch, Direktor des kärnten.museum, Kelag-Vorstand Reinhard Draxler und Landeshauptmann Peter Kaiser (v.l.)

GRÜNE: „Erinnerungspolitischer Meilenstein“

„Der Startschuss zur Errichtung eines Museumspavillons für das KZ-Außenlager Loibl Nord ist ein bedeutender erinnerungspolitischer Meilenstein für Kärnten“, äußert sich auch Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten, Olga Voglauer, zu dem vorgestellten Projekt. „Nach Jahrzehnten der stiefmütterlichen Behandlung erhält dieser historische Ort endlich ein adäquates zeitgeschichtliches Dokumentationszentrum.“

© Bernhard Schindler Am Foto: Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.10.2025 um 17:07 Uhr aktualisiert