Flixbus-Konkurrent peilt bald auch Klagenfurt, Graz und Villach an

Ein italienischer Fernbusanbieter macht Flixbus Konkurrenz: Itabus erweitert sein Streckennetz und nimmt erstmals Österreich mit in den Fahrplan auf. Ab 16. Oktober gibt es Verbindungen nach Graz, Villach und Klagenfurt.

„Itabus“ peilt künftig auch Graz, Villach und Klagenfurt an. Das kündigte der Fernbusanbieter am Montag in einer öffentlichen Pressemitteilung an. Erste Fahrten wird es ab Donnerstag, dem 16. Oktober 2025, geben.

Flixbus-Konkurrent

Konkret stehen täglich zwei Verbindungen nach Klagenfurt, vier nach Graz und zwei nach Villach am Programm. So sind künftig unter anderem Busreisen in italienische Destinationen, wie Rom, Florenz, Bologna, Venedig oder Padua möglich. Und das zum Schnäppchenpreis! Eine Fahrt von Villach nach Udine ist beispielsweise bereits ab 7,97 Euro möglich. Eine Reise von Graz nach Rom kostet 37,99 Euro. „Wir bauen unser Auslandsnetzwerk weiter aus, um unseren Reisenden ein immer größeres und dichteres Netz zu bieten“, betont Itabus-Geschäftsführer Francesco Fiore. Derzeit bedient das Unternehmen 112 Städte in Italien. Weitere Verbindungen sind bereits in Planung.