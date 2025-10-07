Kärntner Krankenhaus investiert Millionen in neuen Operations-Trakt

Bis Juni 2027 entstehen am Gelände des Krankenhauses des Deutschen Ordens (DOKH) in Friesach zwei hochmoderne OP-Säle sowie ein Eingriffsraum für ambulante Eingriffe. Investiert werden rund 12 Millionen Euro.

Mit dem symbolischen Spatenstich startete am Dienstag das größte Bauprojekt in der Geschichte des Krankenhauses des Deutschen Ordens in Friesach.

Am Dienstag erfolgte der Spatenstich für den neuen Zentral-OP. „Wir investieren bewusst in Qualität statt Quantität und schaffen durch optimierte Prozesse mehr Effizienz bei höchster medizinischer Präzision“, erklärt Ernst Benischke, Geschäftsführer und ärztlicher Leiter des DOKH. Bis Juni 2027 entstehen auf zwei Stockwerken zwei OP-Säle, ein Eingriffsraum für ambulante Eingriffe sowie modernste Infrastruktur. Eine Photovoltaik-Anlage sorgt zudem für nachhaltige Energieversorgung.

Millionen-Investition für bessere Patientenversorgung

„Durch die zwölf Millionen Euro an Investitionsförderung durch den Kärntner Gesundheitsfonds unterstreichen wir unser Bekenntnis zur Standortgarantie“, betont Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ). Durch die strategische Positionierung auf gleicher Ebene mit Tagesklinik und Bettenstation entstehen optimale Arbeitsabläufe. „Kürzere Wege bedeuten mehr Zeit für unsere Patienten“, erklärt Benischke abschließend. „Wir können bereits heute andocken an deutlich gesteigerte OP-Zahlen und reduzierte Wartezeiten.“