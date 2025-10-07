Zwei Fahrzeuge in Wildunfall verwickelt: Feuerwehr rückte aus

Eine Hirschkuh wurde am Dienstagmorgen zwei Autofahrer auf der Gurktal Straße (B93) zum Verhängnis. „Das Tier querte die Fahrbahn und wurde dabei von einem Fahrzeug touchiert“, heißt es vonseiten der Freiwilligen Feuerwehren Strassburg und St. Georgen. Anschließend wurde sie gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug geschleudert. „Unsere Aufgabe bestand darin, den Verkehr zu regeln und die Straße zu säubern“, erklären die Florianis. Im Anschluss konnten sie wieder einrücken.