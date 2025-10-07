Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: FF Strassburg & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt zwei beschädigte Unfallfahrzeuge sowie eine Hirschkuh.
Zu einem Wildunfall kam es am Dienstag im Bezirk St. Veit an der Glan.
Straßburg
07/10/2025
Einsatz

Zwei Fahrzeuge in Wildunfall verwickelt: Feuerwehr rückte aus

Eine Hirschkuh löste am Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall auf der Gurktal Straße (B93) aus. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Strassburg und St. Georgen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)

Eine Hirschkuh wurde am Dienstagmorgen zwei Autofahrer auf der Gurktal Straße (B93) zum Verhängnis. „Das Tier querte die Fahrbahn und wurde dabei von einem Fahrzeug touchiert“, heißt es vonseiten der Freiwilligen Feuerwehren Strassburg und St. Georgen. Anschließend wurde sie gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug geschleudert. „Unsere Aufgabe bestand darin, den Verkehr zu regeln und die Straße zu säubern“, erklären die Florianis. Im Anschluss konnten sie wieder einrücken.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: