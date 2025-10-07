Alko-Lenker kracht in Gegenverkehr und Hauswand

Ein Alko-Lenker (38) krachte am Dienstag in Radenthein in einen entgegenkommenden Wagen sowie eine Hausmauer. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Der Mann musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben.

Zu einem Alko-Unfall kam es am Dienstagabend im Bezirk Spittal an der Drau.

In einer Rechtskurve geriet der 38-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Spittal an der Drau auf die Gegenfahrbahn. „Dort kollidierte er dem entgegenkommenden Wagen einer 36-jährigen Frau“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion in Radenthein. Doch damit nicht genug.

Fahrer war stark alkoholisiert

„Nach der Kollision prallte der 38-Jährige auch noch gegen eine Hausmauer“, so die Polizisten weiter. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau zur Anzeige gebracht.

