Wetterausblick: Viel Sonnenschein und bis zu 19 Grad in Kärnten

Im Vergleich zu den Vortagen wird es am Mittwoch eine Spur milder in Kärnten. Die Höchstwerte erreichen angenehme 16 bis 19 Grad. „Lokale Nebelfelder lichten sich relativ rasch“, so die Meteorologen der Geosphere Austria und: „Es wird sehr sonnig.“ Ihr könnt euch somit auf einen idealen Herbsttag freuen.