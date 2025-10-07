Skip to content
Region auswählen:
/ ©Günther Mallweger
Ein Bild auf 5min.at zeigt den blauen Himmel über dem Wörthersee.
Am Mittwoch wird es eine Spur milder in Kärnten.
Kärnten
07/10/2025
Milde Temperaturen

Wetterausblick: Viel Sonnenschein und bis zu 19 Grad in Kärnten

Nach der raschen Auflösung morgendlicher Nebelfelder zeigt sich der Mittwoch in Kärnten von seiner besten Seite. Die Temperaturen klettern auf angenehme 16 bis 19 Grad.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(59 Wörter)

Im Vergleich zu den Vortagen wird es am Mittwoch eine Spur milder in Kärnten. Die Höchstwerte erreichen angenehme 16 bis 19 Grad. „Lokale Nebelfelder lichten sich relativ rasch“, so die Meteorologen der Geosphere Austria und: „Es wird sehr sonnig.“ Ihr könnt euch somit auf einen idealen Herbsttag freuen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: