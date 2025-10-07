Skip to content
/ ©zVg. / Gailtal Journal
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz auf der Straße in Richtung der Windischen Höhe.
Ein LKW-Brand forderte am Dienstag die Einsatzkräfte rund um die Ortschaft Matschiedl.
Gailtal
07/10/2025
Dienstagabend

LKW stand in Flammen: Sechs Feuerwehren im Einsatz

Zu einem LKW-Brand kam es am Dienstagabend auf Höhe der Ortschaft Matschiedl in der Gemeinde St. Stefan im Gailtal. Sechs Freiwillige Feuerwehren stehen im Einsatz. Die Kreuzner Landesstraße (L33) ist vorübergehend gesperrt.

Die Freiwilligen Feuerwehren Matschiedl, Tratten, St. Stefan im Gailtal, Kerschdorf-Wertschach, Vorderberg und St. Paul wurden am Dienstagabend auf die Kreuzner Landesstraße (L33) alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache kam es auf Höhe der Ortschaft Matschiedl in der Gemeinde St. Stefan im Gailtal zu einem LKW-Brand. In der Zwischenzeit ist das Feuer unter Kontrolle, wie Gemeindefeuerwehrkommandant-Stellvertreter Manuel Schoitsch gegenüber 5 Minuten bestätigt. „Derzeit laufen noch die Aufräumarbeiten.“ Verletzte gab es glücklicherweise keine. Jedoch ist die Landesstraße auf Höhe der Unfallstelle vorübergehend gesperrt.

