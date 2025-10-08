Kostenloses Angebot für Gäste: Aktiv Card öffnet Museumstüren

Seit 1. Oktober bis einschließlich 2. November 2025 erhalten alle Gäste der Urlaubsregion Klopeiner See - Südkärnten - Lavanttal mit einer gültigen Aktiv Card kostenlosen Eintritt in ausgewählte Museen der Region.

Das Museum im Lavanthaus nimmt auch an der Aktion.

Südkärnten und das Lavanttal laden ihre Gäste in diesem Herbst nicht nur zu Bewegung und Naturerlebnis, sondern auch zu spannenden Kultureindrücken ein. Mit der Aktiv Card haben Urlauber von 1. Oktober bis 2. November 2025 die Möglichkeit, ausgewählte Museen der Region kostenlos zu besuchen – ein besonderes Highlight für alle Kunst- und Kulturinteressierten.

Kunst, Geschichte und Natur entdecken

Folgende Häuser können mit der Aktiv-Card kostenlos besucht werden:

Museum Liaunig, Neuhaus/Suha

Eine der bedeutendsten privaten Kunstsammlungen Österreichs: moderne und zeitgenössische Kunst, ein beeindruckender Skulpturenpark und spektakuläre Architektur.

Geöffnet bis 31. Oktober 2025, Mittwoch–Sonntag 10–18 Uhr (geschlossen am 11. und 12. Oktober).

Dem Maler Werner Berg gewidmet, mit wechselnden Sonderausstellungen. Aktuell: „Gegen den Strom. Pasolini – Berg – Hrdlicka“.

Geöffnet bis 9. November 2025, Dienstag–Sonntag 10–18 Uhr, feiertags geöffnet.

Einblicke in die Geschichte der Abstimmungsstadt: von archäologischen Funden bis hin zu volkskundlichen Schätzen.

Geöffnet bis 31. Oktober 2025, Dienstag–Freitag 10–13 und 14–16 Uhr, Samstag 9–12 Uhr.

Faszinierende Sammlungen rund um Natur, Geschichte und Kultur des Lavanttals – von Mineralien über Fossilien bis zu Kunsthandwerk.

Geöffnet bis 31. Oktober 2025, Mittwoch–Sonntag 10–17 Uhr; ab November Mittwoch–Samstag 10–16 Uhr.

©Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal Das Stadtmuseum Völkermarkt gibt Einblicke in die Geschichte der Abstimmungsstadt. ©Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal

Alle Informationen zur Aktiv Card

Die Aktiv Card ist die kostenlose Gästekarte der Region Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal. Gäste, die in einem teilnehmenden Betrieb nächtigen, erhalten sie automatisch. Neben kulturellen Angeboten sind geführte Rad- und Wandertouren, Aktiv- und Bewegungsprogramme, Fahrten mit den ÖBB S-Bahnen in Kärnten und zahlreiche Ermäßigungen inkludiert. Ob Genussradeln, Alpaka-Yoga, Stadtführungen oder Schnupper-Golf – die Erlebnisse sind vielfältig. „Mit der Integration ausgewählter Museen in das Herbst-Angebot der Aktiv Card erweitern wir die Erlebniswelt unserer Gäste. Neben Bewegung und Natur rückt nun auch die Kultur stärker in den Mittelpunkt“, betont Robert Karlhofer, Geschäftsführer der Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2025 um 07:39 Uhr aktualisiert