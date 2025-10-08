Änderungen bei Pensionen: Kärntner werden jetzt „umfassend“ aufgeklärt

In Österreich stehen Änderungen an - vor allem das Pensionssystem wird dabei stellenweise komplett umgekrempelt. Die Arbeiterkammer will jetzt die Kärntner im Rahmen von Infoveranstaltungen aufklären.

Bei Österreichs Pensionisten hat sich schon einiges geändert – Stichwort Krankenversicherungs-Beiträge wurden von den meisten von 5,1 auf sechs Prozent erhöht – und es stehen noch so einige Änderungen an. Mit 1. Jänner 2026 wird das Pensionssystem komplett umgekrempelt. So wird es etwa bei der Korridorpension Anpassungen geben und die Teilpension wird eingeführt. Weiters gilt für Pensionsantritte ab kommendem Jahr wieder eine Aliquotierung der ersten Anpassung. Apropos Anpassung: Diese wird gedeckelt, ab einer Pension von 2.500 Euro brutto bekommt man nicht die Inflation abgegolten sondern einen Fixbetrag pro Monat mehr. Alles zur Pension, den Änderungen und Co. könnt ihr auch hier nachlesen: Pensionen in Österreich: Kürzungen, Reformen und was noch so geplant ist.

Pensions-Änderungen: AK informiert jetzt umfassend

Da sich die Änderungen summieren werden und ein Überblick für die meisten Arbeitnehmer und Pensionisten wohl schwierig ist, bietet die Arbeiterkammer (AK) Kärnten nun kostenlose Infoabende an. „Nur wer weiß, welche Änderungen sich auf welche Art auf die persönliche Situation auswirken, kann die richtige Entscheidung treffen“, so AK-Präsident Günther Goach. Die neuen Regelungen würden einerseits mehr Flexibilität schaffen, „erfordern aber auch eine frühzeitige und sorgfältige Planung“. Goach abschließend: „Es ist unser Anliegen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kärnten umfassend und verständlich über ihre Optionen zu informieren, um sicherzustellen, dass sie gut vorbereitet die richtigen Entscheidungen für ihre Pension treffen können.“