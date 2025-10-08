Am Samstag: Darum wird der Katschbergtunnel gesperrt

Am Samstag, 11. Oktober, bleibt der Katschbergtunnel auf der A10 Tauernautobahn zwischen 18 und 0 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Grund dafür ist eine groß angelegte Einsatzübung mit rund 300 Beteiligten.

Am Samstag, den 11. Oktober findet im Katschbergtunnel auf der A 10 Tauernautobahn

eine Einsatzübung mit ASFINAG, Behörden, regionalen Rettungen, Feuerwehren und Polizei statt. Beteiligt sind in Summe rund 300 Personen.

Tunnel ist für die Dauer der Übung gesperrt

Für die Dauer der Übung ist der Tunnel zwischen Salzburg und Kärnten in beiden Fahrtrichtungen Villach und Salzburg von 18 bis 0 Uhr gesperrt. Der gesamte Verkehr wird zwischen den Anschlussstellen Rennweg und St. Michael im Lungau auf die B 99 umgeleitet. Lkw müssen die Dauer der Sperre abwarten.

Übungsszenario

Übungsszenario ist ein verunfallter Reisebus mit verletzten Personen und weitere Auffahrunfälle im Tunnel. Insbesondere Menschenrettung, Kommunikationsabläufe und Ortskenntnisse stehen dabei im Fokus. Solche Übungen sind gesetzlich vorgeschrieben und werden in regelmäßigen Abständen in allen ASFINAG-Tunnels durchgeführt.