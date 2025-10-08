Second-Hand neu gedacht: St. Veiter Laden setzt auf Nachhaltigkeit

Seit Ende August gibt es am Hauptplatz 25 in St. Veit einen neuen Treffpunkt für alle, die Mode und Nachhaltigkeit verbinden möchten.

Heidi Mitterdorfer hat dort ihren Second-Hand-Store „re:love, secondhand.more“ eröffnet. Ihre Vision: Kreislaufwirtschaft fördern, Umweltbewusstsein stärken und besonderen Kleidungsstücken ein zweites Leben schenken.

Nachhaltigkeit im Alltag

Das Konzept kommt gut an. „Die Leute bringen mir Kleidung, die sie nicht mehr brauchen – und bekommen dafür einen Gutschein, den sie im Geschäft einlösen können“, erklärt die Unternehmerin. „So hat jeder etwas davon: Die Stücke werden weitergetragen, und die Kunden finden oft einzigartige Teile, die es nicht von der Stange gibt.“ Der Laden ist bewusst anders gestaltet als herkömmliche Second-Hand-Shops. „Mir war wichtig, dass es nicht nur ums Verkaufen geht, sondern um ein Zeichen für Nachhaltigkeit. Jedes Kleidungsstück, das weitergetragen wird, spart Ressourcen und Müll.“

Vom Pop-up zur Selbstständigkeit

Die Idee reifte während der Corona-Zeit. „Ich habe fast nur noch Second-Hand gekauft und gemerkt: Eigentlich gibt es schon alles im Umlauf, man muss nicht ständig Neues anschaffen. Als ich die Möglichkeit für einen Pop-up-Store gesehen habe, dachte ich mir: Das ist meine Chance.“ Heute führt Heidi den Laden neben einer weiteren Tätigkeit. Geöffnet ist von Mittwoch bis Samstag, jeweils 9 bis 17.30 Uhr (mit Mittagspause von 13 bis 13.30 Uhr, Samstag bis 13 Uhr). Im Angebot finden sich vor allem Damen- und Herrenmode sowie Accessoires und Schmuck. Interessierte können auch die Instagramseite des Stores durchstöbern.

©5 Minuten

Mut zum eigenen Weg

Ihr Geschäft sieht Heidi auch als Ermutigung für andere. „Man sollte den Weg einfach gehen und schauen, was passiert. Wenn es nicht klappt, kann man immer noch umdrehen – aber man hat es zumindest versucht.“