Baustart: Wohn-Projekt startet in Althofen

Auf dem Areal der ehemaligen Gärtnerei Kloucek hat der Kärntner Bauträger „Wohnen in Kärnten“ mit einem neuen Wohnprojekt begonnen. Geplant sind zwei Wohngebäude mit 34 Eigentumswohnungen in Massivbauweise, darunter das erste Penthouse in Althofen. Wir haben berichtet: Bagger rollen: Wohntraum im Zentrum von Althofen startet. Vor Ort machten sich Bürgermeister Walter Zemrosser und Arne Pedersen vom ausführenden Bauträger „Wohnen in Kärnten“ kürzlich ein Bild vom Fortschritt in der Gartenstraße. Direkt ins Auge fällt der Baukran, welcher vorübergehend das Ortsbild prägt und den Baustart deutlich macht. Wirft man einen genaueren Blick auf das Grundstück, sieht man eine großflächige Baugrube und den ersten Betonierungsabschnitt der Fundamentplatte, welcher schon die Tiefgarage erahnen lässt.

Zweites Projekt in der Innenstadt von Althofen

Für „Wohnen in Kärnten“ ist das nicht das erste Bauprojekt in Althofen. Direkt gegenüber vom aktuellen Projekt steht ein Wohngebäude mit 27 Wohnungen. Warum sich der Kärntner Bauträger wieder für einen Standort in der Althofner Innenstadt entschieden hat, erklärt Arne Pedersen: „Es ist einfach die einzigartige Lage hier mitten in der Stadt. Die zukünftigen Bewohner können von einer perfekten Infrastruktur Nutzen ziehen. Außerdem wird ein Fokus auf Barrierefreiheit gelegt sowie auf die Begrünung, um möglichst hohen Wohnkomfort zu bieten.“

Mitte 2027 bezugsfertig

Mit dem Baufortschritt sind sowohl der Bürgermeister als auch Arne Pedersen sehr zufrieden. „Der Verkauf läuft sehr gut, auch die Finanzierung steht auf sicheren Beinen,“ so Pedersen, „so können wir positiv in die Zukunft sehen, dass die geplante Fertigstellung Mitte 2027 eingehalten wird.“ Jetzt ist der richtige Zeitpunkt einzusteigen. Wer sich frühzeitig für eine Wohnung entscheidet, hat nicht nur die größte Auswahl, sondern kann in vielen Fällen auch bei Sonderwünschen in der Wohnungsgestaltung mitreden. Bürgermeister Zemrosser freut sich, dass das brach liegende Areal der ehemaligen Gärtnerei so schnell wieder genutzt werden kann. „Wir haben schon sehr gute Erfahrungen mit dem ersten Bau von Wohnen in Kärnten gemacht und sind guter Dinge, dass es auch mit diesem Projekt wunderbar klappen wird“, so Zemrosser.