Jeder vierte Jugendliche zeigt Belastungen – so hilft das Jugendrotkreuz

Zum Welttag der psychischen Gesundheit am 10. Oktober betont das Jugendrotkreuz Kärnten die Bedeutung von Prävention und Ausbildung in Schulen.

Psychische Gesundheit ist kein Randthema mehr – sie betrifft uns alle. Besonders Kinder und Jugendliche stehen zunehmend unter Druck: schulischer Leistungsstress, Unsicherheiten durch Krisen und Konflikte, soziale Medien oder Zukunftsängste belasten viele junge Menschen. Laut Studien zeigt bereits jeder vierte Jugendliche Anzeichen psychischer Belastung, und die Hälfte aller psychischen Erkrankungen beginnt vor dem 14. Lebensjahr.

Ausbildung in Psychischer Erster Hilfe

Um dem entgegenzuwirken, bildet das Jugendrotkreuz Kärnten seit 2022 Schüler:innen, Lehrkräfte und Fachkräfte in Psychischer Erster Hilfe aus. Das Ziel: Menschen befähigen, psychische Krisen frühzeitig zu erkennen, richtig zu reagieren und Unterstützung einzuleiten „Psychische Erste Hilfe ist genauso wichtig wie körperliche Erste Hilfe“, betont Herbert Torta, Landesleiter des Jugendrotkreuzes Kärnten. „Wir vermitteln Jugendlichen und Lehrkräften einfache, praxisnahe Werkzeuge, um mit psychischen Belastungen umzugehen – und tragen damit aktiv zur Entstigmatisierung und Prävention bei.“

Die Schulungen sind modular aufgebaut und umfassen fünf praxisnahe Einheiten: BASIC-Workshop: Einführung in das WHO-Modell Look – Listen – Link für Schüler ab 12 Jahren

Einführung in das WHO-Modell Look – Listen – Link für Schüler ab 12 Jahren INTENSIV-Workshop: Vertiefung zu Themen wie Suizidprävention und Krisenbewältigung

Schnittstelle Schule: Training für Pädagogen zum professionellen Umgang mit psychischen Herausforderungen

Fachkräfte-Module: Themenschwerpunkte wie Mobbing, Suizidalität und selbstverletzendes Verhalten

Online-Vernetzung: Austauschplattform mit Experten für Lehrkräfte und Betreuende

9.000 Personen werden pro Jahr erreicht

Begleitet wird das Programm von Fachleuten aus Psychologie, Psychotherapie und Familienarbeit. Seit Projektstart wurden bereits rund 9.000 Personen pro Jahr erreicht. Auch Rotkreuzpräsident Martin Pirz sieht in der Psychischen Ersten Hilfe ein Modell für nachhaltige Gesundheitsförderung: „Wir wollen, dass psychische Gesundheit in Schulen genauso selbstverständlich thematisiert wird wie körperliche Erste Hilfe. Prävention beginnt mit Bewusstsein – und mit Wissen, wie man helfen kann.“ Ermöglicht wird die Weiterentwicklung des Projekts durch die Unterstützung der „100 Jahre Kelag Gemeinnützigen Privatstiftung“, die mit ihrer Förderung den Ausbau des Angebots absichert.