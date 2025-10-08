Auto überschlägt sich und landet in Acker: Fahrer (18) verletzt

Eine Autofahrt endete für einen 18-jährigen Kärntner am Mittwochmorgen in einem Acker. Der junge Lenker kam aus bislang unbekannter Ursache von der Granitztaler Landesstraße (L 134) ab.

Die Einsatzkräfte wurden am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von St. Paul im Lavanttal alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 18-jähriger Autofahrer von der Granitztaler Landesstraße (L 134) ab. „Das Fahrzeug überschlug sich im dortigen Acker“, heißt es vonseiten der Beamten der hiesigen Polizeiinspektion. Der verletzte Lenker wurde von der Rettung ins LKH Wolfsberg eingeliefert.