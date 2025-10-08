Dreister Diebstahl am Wiesenmarkt: Brauerei setzt Finderlohn aus

Am Montag wurde der Abschluss des St. Veiter Wiesenmarkt gefeiert. Seitdem fehlt jedoch jede Spur vom Stammtisch-Fass der Privatbrauerei Hirt. Um es schnellstmöglich wiederzubekommen, wurde nun sogar ein Finderlohn ausgeschrieben.

Auch heuer lud Gastronom Clemens Schöffmann am St. Veiter Wiesenmarkt gemeinsam mit der Privatbrauerei Hirt in die Hütte „Zum Hirter“. Im Zuge dessen kam es jedoch zu einem dreisten Diebstahl. „Unser Hirter-Stammtisch-Fass […] hat Beine bekommen und ist seitdem spurlos verschwunden“, erklärt man seitens der Brauerei in den sozialen Medien. Sie versuchen es (noch) mit Humor zu nehmen. „Kann ja passieren, dass man das schöne Fass ausführt, aber jetzt wär’s echt fein, wenn das gute Stück wieder heimkommen würde!“

Finderlohn

Dem ehrlichen Finder versprechen sie „eine ordentliche Belohnung“ – nämlich zwei Kisten Hirter-Bier. „Wer was weiß, bitte meldet euch oder bringt’s einfach wieder in Hirt vorbei – wir sind nicht nachtragend, nur froh, wenn’s wieder daheim ist“, heißt es abschließend.