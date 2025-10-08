Rasender Pensionist ging Polizei ins Netz

Die Polizei zog am Mittwoch einen 74-jährigen Autofahrer aus dem Bezirk Feldkirchen aus dem Verkehr. Der Pensionist raste mit 135 km/h durch eine 80er-Zone entlang der Ossiacher Straße.

Trotz des bestehenden Tempolimits von 80 km/h war ein Pensionist am Mittwoch mit 135 km/h auf der Ossiacher Straße im Gemeindebereich von St. Urban unterwegs. Die Polizei hielt den Lenker an und unterzog ihn einer Verkehrskontrolle. „Der Führerschein wurde ihm schließlich vorläufig abgenommen“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Feldkirchen.