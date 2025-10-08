Skip to content
Region auswählen:
/ ©BMI/Gerd Pachauer
Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Polizisten kontrollieren den Führerschein eines Autofahrers.
Ein Pensionist wurde am Mittwoch mit 135 km/h auf der Ossiacher Straße geblitzt.
Bezirk Feldkirchen
08/10/2025
Führerschein weg

Rasender Pensionist ging Polizei ins Netz

Die Polizei zog am Mittwoch einen 74-jährigen Autofahrer aus dem Bezirk Feldkirchen aus dem Verkehr. Der Pensionist raste mit 135 km/h durch eine 80er-Zone entlang der Ossiacher Straße.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(62 Wörter)

Trotz des bestehenden Tempolimits von 80 km/h war ein Pensionist am Mittwoch mit 135 km/h auf der Ossiacher Straße im Gemeindebereich von St. Urban unterwegs. Die Polizei hielt den Lenker an und unterzog ihn einer Verkehrskontrolle. „Der Führerschein wurde ihm schließlich vorläufig abgenommen“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Feldkirchen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: