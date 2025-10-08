Bis zu 17 Grad in Kärnten: Trotz Wolken bleibt es mild

Am Donnerstag kann Kärnten mit Tageshöchstwerten von 14 bis 17 Grad rechnen. Allerdings ziehen im Tagesverlauf immer wieder Wolkenfelder auf. Die Sonne kommt dennoch zum Vorschein.

Ein ruhiger und milder Herbsttag steht am Donnerstag in Kärnten bevor. Im Tagesverlauf ziehen jedoch einige Wolkenfelder durch. Die Sonne zeigt sich dabei nur zwischendurch. „Von Nordwesten ziehen hier und da auch einzelne Regenschauer durch“, kündigen die Meteorologen der Geosphere Austria an. Nichtsdestotrotz klettern die Temperaturen auf angenehme 14 bis 17 Grad.