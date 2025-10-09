Fahndung läuft: Zwei Häftlinge aus Justizanstalt Klagenfurt entkommen

Aus der Justizanstalt Klagenfurt sind zwei Insassen geflüchtet. Die Polizei fahndet derzeit nach den beiden Männern.

Aus der Justizanstalt Klagenfurt sind zwei Insassen geflüchtet. Wie der ORF berichtet, wird aktuell nach den beiden Flüchtigen gefahndet. Bei den Geflüchteten handelt es sich um einen 43-jährigen Kroaten und einen 49-jährigen Serben, die „ausschließlich wegen Eigentumsdelikten“ einsaßen. Die beiden waren bei ihren Taten allerdings keine Komplizen. Der frühestmögliche Entlassungszeitpunkt für die beiden Männer wäre im Jahr 2026 beziehungsweise 2027 gewesen, hieß es aus dem Ministerium gegenüber der APA.

Flucht über die Kantine?

Nach Informationen der „Kronen Zeitung“ ereignete sich die Flucht bereits am Dienstagvormittag. Demnach sollen die beiden Häftlinge über eine Kantine entkommen sein. Wie genau den beiden die Flucht gelingen konnte, war nach wie vor Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2025 um 10:26 Uhr aktualisiert