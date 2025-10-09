Hubschrauberlärm in Kärnten: Das steckt hinter den Bundesheer-Flügen

Von 13. bis 15. Oktober 2025 führt das Bundesheer mit rund 50 Soldaten des Jagdkommandos eine großangelegte Übung in Mittel- und Unterkärnten durch.

Für die Übung werden insgesamt 20 Radfahrzeuge sowie zwei Bundesheer-Hubschrauber eingesetzt: eine Agusta Bell 212 und ein S-70 Black Hawk. Der Schwerpunkt liegt dabei auf taktischen Manövern, bei denen die Soldaten möglichst unentdeckt bleiben und spezifische Aufträge durchführen sollen.

Übungsräume in ganz Kärnten

Geübt wird unter anderem in den Bereichen Gruppenübungsplatz Glainach, Althofen, St. Veit, Grafenbach, Völkermarkt, St. Martin bei Ruden und St. Andrä. Bei dieser Übung ist der Einsatz von zwei tief fliegenden militärischen Hubschraubern sowie von Landungen in den Übungsräumen vorgesehen.

Wichtige Hinweise für die Bevölkerung

Das Bundesheer weist darauf hin, dass Munition und Munitionsteile nicht berührt werden dürfen. Sollten solche Gegenstände gefunden werden, ist unverzüglich die nächste Polizeiinspektion zu verständigen. Zudem wird um Verständnis für möglichen Hubschrauberlärm gebeten. Witterungsbedingte Änderungen im Ablauf der Übung sind jederzeit möglich.