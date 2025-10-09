Kärntner gewinnt über 1,1 Millionen Euro bei Lotto-Doppeljackpot

Großes Glück für einen Kärntner: Bei der Ziehung am Mittwoch, dem 8. Oktober 2025, gelang es einem Spielteilnehmer, den Lotto-Doppeljackpot zu knacken – und das gleich mit einem Systemschein. Gemeinsam mit einer weiteren Gewinnerin bzw. einem weiteren Gewinner teilt er sich den Haupttreffer, beide dürfen sich über jeweils etwas mehr als 1,1 Millionen Euro freuen.

Glück mit Systemschein

Der Kärntner Tipp wurde in einer Annahmestelle abgegeben. Durch das angekreuzte System 0/07 ergaben sich insgesamt sieben Tipps – und damit nicht nur der Sechser, sondern zusätzlich noch sechs Fünfer. Das brachte einen Extra-Gewinn von rund 7.200 Euro ein. Die zweite Million ging an einen Spieler, der drei Tipps auf einem Normalschein über die Online-Plattform win2day abgegeben hatte.