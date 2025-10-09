Schwerer Unfall: Deutscher (28) von Modellflugzeug am Kopf getroffen

Ein 28-jähriger Deutscher wurde am Mittwochnachmittag auf einem Modellflugplatz in Greifenburg von der Tragfläche eines Segelflugmodells im Gesicht getroffen und verletzt.

Am Mittwochnachmittag kam es auf einem Modellflugplatz in der Gemeinde Greifenburg (Bezirk Spittal) zu einem Unfall. Ein 78-jähriger Villacher verlor gegen 15.40 Uhr die Kontrolle über sein Modellsegelflugzeug, das in geringer Höhe außer Kontrolle geriet.

Tragfläche traf 28-Jährigen im Gesicht

Dabei wurde ein 28-jähriger Deutscher, der sich ebenfalls am Landeplatz aufhielt, von der Tragfläche im Gesichtsbereich getroffen und unbestimmten Grades verletzt. Trotz des Unfalls konnte der Mann sein eigenes Flugmodell noch sicher landen, ehe er aufgrund der erlittenen Verletzungen zusammenbrach.

Rettungskette sofort ausgelöst

Ein Mitarbeiter eines nahegelegenen Hotels beobachtete den Vorfall und alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Der Verletzte wurde zunächst vor Ort medizinisch versorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar.