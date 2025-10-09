Herbst in Kärnten: Worauf Radfahrer jetzt besonders achten sollten

Der Herbst lockt viele Kärntner aufs Fahrrad – angenehme Temperaturen und bunte Natur machen die Jahreszeit ideal zum Radeln. Der VCÖ erinnert jedoch daran, dass gerade jetzt Sichtbarkeit und Beleuchtung umso wichtiger sind.

Der VCÖ gibt wichtige Tipps, damit auch das Radfahren im Herbst sicher ist.

Der Herbst ist in Kärnten eine besonders beliebte Zeit zum Radfahren. Angenehme Temperaturen und bunte Landschaften laden zu Ausfahrten ein – gleichzeitig mahnt der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zur Vorsicht: Gute Sichtbarkeit, funktionierende Beleuchtung und umsichtiges Fahren sind im Herbst entscheidend für die Sicherheit.

Viele Autofahrten könnten durchs Radfahren ersetzte werden

Das Potenzial für mehr Radverkehr ist groß: Vier von zehn Autofahrten in Kärnten sind kürzer als fünf Kilometer, also eine ideale Distanz fürs Fahrrad. „Gerade in Zeiten von Bewegungsmangel ist das Radfahren im Alltag eine große Chance, regelmäßig eine gesunde Portion Bewegung zu bekommen“, betont VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky. Auch E-Bikes machen Strecken bis zehn Kilometer problemlos machbar.

Gesundheit und Klimaschutz

Radfahren stärkt Herz, Kreislauf und Immunsystem, beugt Erkrankungen vor und reduziert Stress. Wer statt 500 Kilometer mit dem Auto mit dem Rad zurücklegt, vermeidet rund 100 Kilogramm CO₂ und spart auch beim Sprit. Besonders auf Kurzstrecken ist der Verbrauch von Autos hoch.

Sicherheit im Fokus

Laut Statistik Austria wurden im Vorjahr 74 Prozent der Unfälle zwischen Auto und Fahrrad durch Pkw-Lenkende verursacht. Deshalb sei es im Herbst besonders wichtig, die Geschwindigkeit an Sichtverhältnisse anzupassen. Der VCÖ empfiehlt:

Immer mit Licht fahren – ideal mit Rücklicht samt Standlichtfunktion

Reflektoren an Pedalen, Reifen oder Speichen verwenden

Helle Kleidung tragen

Auf nasses Laub, Brücken und Kanaldeckel achten – sie sind rutschig

Reifenprofil und Bremsen überprüfen, Kette reinigen und ölen

Infrastruktur ausbauen

Der VCÖ betont, dass sichere Radwege und Verkehrsberuhigung in Gemeinden wesentlich dazu beitragen, das Radfahren attraktiver zu machen. „Angesichts der steigenden Zahl an Radfahrer ist der Ausbau und die Verbesserung des Radwegenetzes dringend notwendig“, so Jaschinsky.