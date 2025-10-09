Polizei stoppt Drogentransport bei Haimburg: Zwei Festnahmen

Bei einer Schwerpunktkontrolle in Haimburg fanden Polizisten am Dienstagabend in einem Auto mit slowenischer Zulassung 330 Gramm Kokain, 35 Gramm Heroin und mehrere Tausend Euro Bargeld.

Im Zuge einer sogenannten PUMA-Schwerpunktaktion führten am Dienstagabend verschiedene Polizeistreifen am Verkehrskontrollpunkt (VKP) Haimburg Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch. Dabei wurde ein Auto mit slowenischer Zulassung, besetzt mit zwei slowenischen männlichen Staatsbürgern (29 und 36), einer Intensivkontrolle unterzogen.

Drogen im Auto entdeckt

Im Fußraum stießen die Polizeibeamten auf rund 330 Gramm Kokain und rund 35 Gramm Heroin. Darüber hinaus waren unter dem Beifahrersitz mehrere Tausend Euro – vermeintliches Geld aus Drogengeschäften – versteckt. Die Suchtmittel und das Geld wurden sichergestellt. Beide wurden wegen Verdachtes des grenzüberschreitenden Suchtmittelhandels festgenommen.

Festnahme

Bei ihren Einvernahmen durch Beamte des Landeskriminalamtes gaben sie an, dass sie die Suchtmittel in Laibach/Slowenien gekauft hätten und nach Graz bringen wollten. Über weitere Hintergründe betreffend Abnehmer schwiegen sich die Männer aus. Über Auftrag der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurden die Beiden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.