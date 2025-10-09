Sonnen-Comeback: Bis zu 20 Grad am Freitag in Kärnten

Der Freitag verspricht in Kärnten eine deutliche Wetterbesserung. Nach anfänglichem Hochnebel setzt sich fast überall die Sonne durch. Die Temperaturen kratzen an der 20-Grad-Marke.

Über dem Unteren Gailtal und dem Klagenfurter Becken halten sich anfangs noch hartnäckige Hochnebelfelder. Im Laufe des Vormittags setzt sich die Sonne aber flächendeckend durch und sorgt für einen freundlichen Tag. „Am längsten dauert es mit sonnigen Auflockerungen vom Wörthersee ostwärts“, so die Meteorologen der Geosphere Austria in ihrer Prognose. Die Temperaturen werden recht mild und erreichen am Nachmittag Höchstwerte zwischen 15 und 20 Grad.