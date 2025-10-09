Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Foto auf 5min.at zeigt den Afritzer See
Am Freitag wird es in Kärnten sehr sonnig und mild.
Kärnten
09/10/2025
Wetterausblick

Sonnen-Comeback: Bis zu 20 Grad am Freitag in Kärnten

Der Freitag verspricht in Kärnten eine deutliche Wetterbesserung. Nach anfänglichem Hochnebel setzt sich fast überall die Sonne durch. Die Temperaturen kratzen an der 20-Grad-Marke.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)

Über dem Unteren Gailtal und dem Klagenfurter Becken halten sich anfangs noch hartnäckige Hochnebelfelder. Im Laufe des Vormittags setzt sich die Sonne aber flächendeckend durch und sorgt für einen freundlichen Tag. „Am längsten dauert es mit sonnigen Auflockerungen vom Wörthersee ostwärts“, so die Meteorologen der Geosphere Austria in ihrer Prognose. Die Temperaturen werden recht mild und erreichen am Nachmittag Höchstwerte zwischen 15 und 20 Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: