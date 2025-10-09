Auto landet in Bach: Passanten wählten sofort Notruf

Die Freiwilligen Feuerwehren Bad Kleinkirchheim und Patergassen wurden am Donnerstag zu einem Fahrzeugabsturz alarmiert. Ein Auto stürzte über eine Böschung in den Zirkitzer Bach.

Zu einem Zwischenfall mit einem geparkten Auto kam es am Donnerstagvormittag im Bereich der sogenannten „Stampfer Mühle“ in Bad Kleinkirchheim. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Fahrzeug ins Rollen, stürzte über eine Böschung und landete im Zirkitzer Bach. Passanten, die den Vorfall beobachtet hatten, setzten umgehend einen Notruf ab. In der Folge rückten die Freiwilligen Feuerwehren Bad Kleinkirchheim und Patergassen zum Einsatz aus.

Feuerwehr gibt Entwarnung

Glücklicherweise befanden sich keine Personen in dem Wagen. Auch konnte kein Austritt von Betriebsmitteln festgestellt werden, versichern die Florianis. Ein privates Abschleppunternehmen übernahm die Bergung des Fahrzeugs. Die Feuerwehr unterstützte diese Arbeiten und konnte anschließend wieder einrücken.