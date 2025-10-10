Alkotest positiv: Autofahrer (21) missachtet Anhaltezeichen

Mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, Anhaltezeichen ignoriert und schließlich alkoholisiert gestoppt – in Flattach lieferte sich ein 59-Jähriger in der Nacht auf Freitag eine kurze Verfolgungsjagd mit der Polizei.

In der Nacht auf Freitag kam es im Ortsgebiet von Flattach (Bezirk Spittal an der Drau) zu einer Polizeiverfolgung. Ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk lenkte sein Fahrzeug auf der Mölltal Straße (B106) in Richtung Obervellach und wurde dabei mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen.

Weiterfahrt untersagt

Trotz eindeutiger Anhaltezeichen einer Polizeistreife setzte der Lenker seine Fahrt fort. Die Beamten nahmen sofort die Nachfahrt auf und konnten das Fahrzeug wenig später stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle wurde ein Alkotest durchgeführt, der positiv ausfiel. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird mehrfach angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.10.2025 um 07:08 Uhr aktualisiert