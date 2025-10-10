46-Jähriger bei versuchtem E-Scooter-Diebstahl erwischt

Am Donnerstagabend, dem 9. Oktober 2025, kam es im Bezirk Völkermarkt zu einem versuchten Diebstahl. Gegen 19:00 Uhr wollte ein 46-jähriger Mann aus Ungarn einen E-Scooter aus dem Carport eines Einfamilienhauses entwenden.

Der Hausbesitzer, ein 41-jähriger Mann, bemerkte den Vorfall und sprach den Täter direkt an. Daraufhin ließ dieser den Scooter zurück und flüchtete mit einem Kleintransporter. Mehrere Streifen des Bezirkspolizeikommandos Völkermarkt nahmen sofort die Fahndung auf und konnten das Fahrzeug kurze Zeit später im Nahbereich anhalten.

46-Jähriger war geständig

Nach der Auswertung von Überwachungsaufnahmen konnte der 46-Jährige eindeutig identifiziert werden. Er zeigte sich geständig und wurde vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt. Da die Voraussetzungen für eine Schubhaft vorliegen, ordnete das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl seine Einlieferung in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt an.