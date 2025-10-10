Gesundheit im Mittelpunkt: 3. Awareness Day der Anlagenbau Austria

Am 18. September 2025 veranstaltete die Anlagenbau Austria GmbH (ABA) bereits zum dritten Mal erfolgreich ihren „Awareness Day“, der ganz im Zeichen der Gesundheit der Mitarbeiter stand.

Das Event hat sich längst zu einem fixen Bestandteil im Veranstaltungskalender des Unternehmens entwickelt und bietet den Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich intensiv mit verschiedensten Gesundheitsthemen auseinanderzusetzen.

Von Ernährung bis Yoga

An mehreren Stationen erhielten die Teilnehmer wertvolle Einblicke – etwa zu den Themen „Gesunde Ernährung“, „Das Wunder Mensch“ oder „Richtig heben ist gar nicht heben“. Ein besonderes Highlight war die Fitness- und Yogastunde mit dem bekannten Salzburger Fitnesstrainer Toni Klein. Neben einer Körperanalyse mit individueller Auswertung durch den Trainer wurden praktische Yogaübungen gezeigt, die sich leicht im Alltag integrieren lassen – ob zuhause, im Büro oder auf der Baustelle. „Ich war erstaunt, wie präzise die Körpermessung war und konnte noch mehr über meinen Körper erfahren“, sagte Christian Müller.

Gesundheit als Unternehmenswert

Für die Geschäftsführung ist das Thema Gesundheit ein zentrales Anliegen. „Gesundheit ist unser wichtigstes Gut – und nur gesunde Mitarbeitende sind glückliche Mitarbeitende. Daher wollen wir das Bewusstsein im Unternehmen nachhaltig stärken“, betonte Markus Seitlinger, Geschäftsführer der ABA. Sein Kollege Thomas Fritzl ergänzte: „Ein besonderer Dank gilt allen Mitarbeitern für die tolle Organisation und das aktive Mitwirken.“

Teamgeist und Action

Am Nachmittag standen Teambuilding-Aktivitäten im Mittelpunkt. Ob beim Riesenwuzzler-Turnier, Maßkrug-Schieben oder beim überdimensionalen Fußball-Dart – Geschick, Ausdauer und Teamgeist waren gefragt. Der ereignisreiche Tag fand schließlich bei einem gemeinsamen Abendessen einen stimmungsvollen Ausklang.