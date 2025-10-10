L71 Zollfeld Straße: Sanierung startet am Montag

Ab Montag, 13. Oktober, wird auf der L71 Zollfeld Straße zwischen St. Michael und St. Donat auf einer Länge von 590 Metern neu asphaltiert.

Auf einer Länge von 590 Metern wird ab dem kommenden Montag, 13. Oktober, eine Neuasphaltierung der L71 Zollfeld Straße durchgeführt. Der Baustellenbereich befindet sich zwischen St. Michael und St. Donat. Das Baulos weist im gesamten Bereich Netzrissbildungen, punktuelle Verdrückungen sowie Spurrinnen und Materialausbrüche auf.

180.000 Euro werden investiert

„Wir investieren in dieses Baulos insgesamt 180.000 Euro. Damit wird die bestehende Straßensubstanz erneuert und die Befahrbarkeit langfristig verbessert. Die Maßnahme trägt außerdem wesentlich zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei“, erklärt Straßenbaureferent Martin Gruber.

Eine Fahrbahnhälfte wird gesperrt

Während der Arbeiten kommt es zu einer Fahrbahnverengung und einer damit einhergehenden Geschwindigkeitsreduktion im Bereich der Baustelle. Während der Asphaltierungsarbeiten wird untertags über die gesamte Bauloslänge jeweils eine Fahrbahnhälfte gesperrt. Die Sanierungsarbeiten sind planmäßig Ende November abgeschlossen.