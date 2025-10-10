KaRa Dekoladen eröffnet am neuen Standort in Feldkirchen

Am Samstag, dem 18. Oktober 2025, eröffnet Katharina Rabitsch ihren KaRa Dekoladen am neuen Standort in der Milesistraße 11 in Feldkirchen. Neu ist auch das integrierte KaFe.

Das Team von KaRA und KaFE freut sich über den neuen Standort.

Der Dekoladen bietet weiterhin eine breite Auswahl an Dekoelementen, Kerzen und floralen Arrangements. Außerdem werden künftig auch Event-Floristik und individuelle Angebote für Feiern und Hochzeiten angeboten. Mit dem KaFe ergänzt Rabitsch ihr Dekoladen-Konzept um ein charmantes Café. Eine hauseigene Konditorin sorgt für süße Versuchungen, begleitet von Kaffee- und Baristaspezialitäten, hausgemachten belegten Broten sowie einer Auswahl an alkoholischen und alkoholfreien Getränken. Es gibt sowohl einen Innenbereich mit 30 Sitzplätzen als auch einen überdachten Außenbereich.

Highlight für Brautpaare

Ein besonderes Highlight für angehende Brautpaare ist das umfassende Hochzeitsangebot: Mit einer hauseigenen Floristin, einer Konditorin und ihrer langjährigen Erfahrung als Dekorateurin begleitet Katharina Rabitsch persönlich durch die Planung der Hochzeitsdekoration – von der ersten Beratung bis zum finalen Mustertisch im Geschäft. Gemeinsam wird ein transparentes, individuell angepasstes Angebot für jede Hochzeit erstellt.

Öffnungszeiten: KaFe: Dienstag bis Sonntag, 07:30 – 18:00 Uhr

KaRa: Dienstag bis Samstag 09.00 – 18.00 Uhr