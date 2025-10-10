Kunstwerk zu haben: Kärntner Stadt verkauft berühmtes Hotel

Einerseits Kunstwerk, andererseits Hotel - der "Fuchspalast" in St. Veit wird von der Stadt verkauft. Im Internet werden jetzt Interessenten gesucht, es soll ein Hotel bleiben. Jetzt geht´s um den Kaufpreis.

Einst als Rogner-Hotel „Zodiac“ noch vor der Jahrtausendwende eröffnet und vom 2015 verstorbenen Künstler Ernst Fuchs spektakulär gestaltet, bietet der „Fuchspalast“ 60 Zimmer, mehrere Veranstaltungssäle, einen Gastrobereich und eine ausgesprochen zentrale Lage unmittelbar an der historischen Altstadt von St. Veit.

Immobilie soll als Hotel weitergeführt werden

Bürgermeister Martin Kulmer bestätigt im Gespräch mit 5 Minuten die Verkaufsabsicht: „Wir wollen mit der Übergabe an einen Makler jetzt einmal den Markt erkunden und schauen, ob es potenzielle Käufer gibt. Denn die Immobilie soll als Hotel weitergeführt werden, was wir aber nicht als Hauptaufgabe einer Stadt sehen.“ St. Veit ist zu 100 Prozent Eigentümer des Hotels und der Grundflächen dazu.

Objekt müsste renoviert werden

Beim „Fuchspalast“ würden jetzt auch durchaus umfangreiche Renovierungsarbeiten anstehen. Die Stadt St. Veit hat mit ihren Hotels ja nicht unbedingt viel Glück, auch das zweite Hotel, einst als „Blumenhotel“ eröffnet, dann umgewandelt zum Hotel „Die Zeit“, ist seit zwei Jahren geschlossen. Es steht mittlerweile im Eigentum von Jacques Lemans-Besitzer Alfred Riedl, der ebenfalls die Zukunft der Immobilie noch überlegt. Kulmer: „Vielleicht gibt es eine gemischte Nutzung als Hotel und für andere Zwecke.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.10.2025 um 11:45 Uhr aktualisiert