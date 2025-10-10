Premiere in Kärnten: Erstes Dackelrennen sorgt für tierische Gaudi

Am Samstag lädt der Österreichischen Dachshundeklubs zu einer ganz besonderen Veranstaltung: Erstmals findet in Kärnten ein Dackelrennen statt.

Um 10 Uhr treffen sich die Mitglieder beim Gasthaus Jägerwirt in St. Veit. Zuerst geht es auf einen Dackelspaziergang durch die herbstliche Landschaft, bevor sich Herrchen und Frauchen mit einer kleinen Stärkung auf das erste Kärntner Dackelrennen vorbereiten.

Jeder Dackel darf an den Start

Ob jung oder alt – jeder Dackel darf an den Start gehen. Gelaufen wird über eine Distanz von rund 23 Metern, jeweils drei Hunde treten gleichzeitig gegeneinander an. Mit Leckerlis, Spielsachen oder lautstarker Anfeuerung dürfen Herrchen und Frauchen ihre Lieblinge ins Ziel locken. Der Sieger wird im K.o.-System ermittelt.

Ein Fest für Hundefreunde

Neben der sportlichen Gaudi steht vor allem der Spaß für Zwei- und Vierbeiner im Mittelpunkt. Wer selbst keinen Dackel hat, ist ebenso herzlich eingeladen, die tierischen Rennen mitzuerleben, die Stimmung zu genießen und die Teilnehmer anzufeuern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.10.2025 um 13:47 Uhr aktualisiert