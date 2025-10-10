Pläne für generelle Hundeleinenpflicht vom Tisch

Die von Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) angedachte generelle Leinenpflicht für Hunde wird nicht umgesetzt. Das teilte das Team Kärnten in einer Presseaussendung mit.

Für Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer ist dies ein klarer Erfolg: „Ich habe mich von Beginn an gegen diese Maßnahme zur Wehr gesetzt. Jetzt dürfte die Vernunft gesiegt haben.“ Aufgrund einzelner negativer Ausnahmefälle bei der Hundehaltung dürften nicht alle Hunde und Halter „bestraft und drangsaliert“ werden.

„Hunde brauchen Freiraum“

„Hunde sind Lauftiere, soziale Wesen mit Gefühlen und brauchen ihren Freiraum. Eine absolute, ganzjährige Leinenpflicht widerspricht unseres Erachtens auch jeglicher Grundintention des Tierschutzgesetzes und hätte zutiefst negative Auswirkungen – beispielsweise durch gesteigerte Aggression“, so Köfer.