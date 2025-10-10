Heimhilfekraft soll Bankomatkarte von 78-Jährigem missbraucht haben

Eine 60-jährige Heimhilfekraft aus dem Bezirk St. Veit steht im Verdacht, die Bankomatkarte eines 78-jährigen Klienten über Monate hinweg missbraucht zu haben.

Eine 60-jährige Heimhilfekraft steht im Verdacht, über Monate hinweg die Bankomatkarte eines 78-jährigen Klienten unbefugt verwendet zu haben. Die Frau soll im Besitz des Codes gewesen sein und im August 2025 zunächst eine Bargeldbehebung in der Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages durchgeführt haben.

Mehrmals Geld abgehoben

Im Zuge der Ermittlungen und ihrer Einvernahme zeigte sich die Verdächtige geständig. Sie gab an, zwischen Februar und August 2025 wiederholt Bargeld abgehoben und sich so mehrere Tausend Euro angeeignet zu haben. Das Geld habe sie für Alltagsgegenstände und Möbel verwendet.

Die Ermittlungen laufen

Nach einer erneuten Überprüfung der Kontoauszüge durch den Geschädigten ergab sich jedoch ein deutlich höherer Schaden: In einer ergänzenden Vernehmung wurde ein möglicher Gesamtschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Euro festgestellt. Die weiteren Ermittlungen sind im Gange.