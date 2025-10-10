Mehrere Verletzte: Shuttle rollte bergab und krachte in Traktor

Eine Exkursion im Bezirk Feldkirchen endete am Freitag für mehrere Deutsche im Krankenhaus: Das Shuttle, mit dem sie unterwegs waren, begann zu rollen, als die Fahrerin gerade nicht im Fahrzeug war.

Am 10. Oktober holte eine 53-jährige Shuttle-Lenkerin sechs Deutsche bei einem Hotel im Bezirk Feldkirchen für eine Exkursion ab. Die Personen waren laut Angaben der Polizei zwischen 54 und 88 Jahre alt. Schon wenige Meter nach der Abfahrt gab das Fahrzeug durch akustische Signale den Hinweis, dass eine Tür nicht ordnungsgemäß verschlossen war. Darum blieb die Lenkerin auf der Fahrbahn in einem Gefälle stehen, verließ das Fahrzeug und ging hinter dem Shuttle vorbei zur Beifahrerseite.

Shuttle rollte plötzlich bergab

Doch dann passierte es: „Aus bislang ungeklärten Gründen begann das Fahrzeug zu rollen“, informierte die Polizei. Die Lenkerin versuchte von der Beifahrerseite aus, das Fahrzeug zum Stehen zu bringen – doch vergebens. Das Shuttle rollte etwa 100 Meter bergab und kollidierte schließlich mit einem in einem Carport abgestellten Traktor. Bei dem Zusammenstoß wurden mehrere Insassen verletzt, sie wurden ins Klinikum Villach gebracht. Das Shuttle-Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen, so die Polizei abschließend.