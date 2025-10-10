Mehrfach überschlagen: Lenker befreit sich aus Unfallwrack

Zwischen St. Michael ob Bleiburg und Pirkdorf kam es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall. Ein Auto überschlug sich gleich mehrmals und blieb in einem Acker liegen.

Am 9. Oktober wurde die Feuerwehr St. Michael ob Bleiburg zu einem Verkehrsunfall zwischen St. Michael ob Bleiburg und Pirkdorf alarmiert. Auf der Pirkdorfer Straße war ein Autofahrer von der Straße abgekommen und hatte sich mehrfach überschlagen, wie die Florianis berichteten. Schließlich war das Auto in einem Acker zum Stillstand gekommen. „Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte sich der Fahrzeuglenker selbständig aus dem Unfallwrack befreien“, so die Feuerwehr St. Michael ob Bleiburg. Der Mann wurde dem Rettungsdienst übergeben. Die Feuerwehr führte Sicherungsarbeiten durch und leuchtete die Unfallstelle aus, bevor sie den gerufenen Abschleppdienst beim Abtransport des Unfallfahrzeugs unterstützten.