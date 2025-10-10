Von „Gemma Villach“ bis „Vorratsheld“: Lehrlinge entwickeln kreative Apps
Beim 5. Lehrlingshackathon zeigten 42 Kärntner Lehrlinge aus neun Betrieben ihr Können. An einem Tag entwickelten sie kreative App-Prototypen. So entstanden smarte Lösungen in verschiedensten Bereichen.
Von der Event-App bis zum digitalen Medikamentenassistenten: Kärntens Lehrlinge bewiesen beim Lehrlingshackathon 2025, dass sie mehr können, als nur Apps nur passiv zu nutzen – sie gestalten die digitale Zukunft aktiv mit. Innerhalb eines einzigen Tages entwickelten 42 Lehrlinge auf neun Betrieben kreative App-Prototypen zu Themen wie Gesundheit, Nachhaltigkeit und Alltagserleichterung.
Siegerehrung am 8. Oktober
Eine Jury prüfte und bewertete jedes Projekt nach Kriterien wie Benutzerfreundlichkeit, Design, Innovation und technischer Umsetzung. Im Rahmen einer feierlichen Siegerehrung in der Wirtschaftskammer Kärnten wurden am 8. Oktober in drei Kategorien die besten Projekte gekürt und ausgezeichnet. Mit „Professionals Newcomer Star” wurde zudem eine neue Kategorie geschaffen. Martin Zandonella, Fachgruppenobmann der Fachgruppe UBIT, überreichte gemeinsam mit WK-Lehrlingsbeauftragten Bernhard Plasounig und Felix Franz, Lehrlingssprecher vom Landesgremium Kärnten des Versand-, Internet- und allgemeinen Handels, die Preise an die besten Teams.
Mitreißende Stimmung
„Jubelnde Teams und stolze Ausbildner sorgten im bis auf den letzten Platz gefüllten Festsaal für eine mitreißende Stimmung“, heißt es seitens der Kärntner Wirtschaftskammer. Gefeiert wurden nicht nur die Siege, sondern auch die Begeisterung der jungen Nachwuchskräfte, die Kärntens digitale Welt von morgen künftig aktiv mitgestalten werden. Die beiden erstplatzierten Teams werden Kärnten beim Bundeslehrlingshackathon von 20. bis 23. Oktober in Wien vertreten. Die Bundessieger werden am 18. November beim WKÖ Coding Day gekürt.
Das sind die Sieger:
Level Rookies:
(Lehrlinge ohne Programmierkenntnisse oder technische Erfahrungen)
- Platz 1: Anna Niederdorfer, Doro Schwarzenbrunner und Julia Gruber (Thermenresort Warmbad-Villach GmbH) holten sich mit „Gemma Villach“ den ersten Platz. Das ist eine APP, mit der man in der Draustadt kein Event mehr verpasst.
Level Professionals:
(Lehrlinge aus technischen Berufen)
- Platz 1: Peter Funder und Katharina Paletti (Treibacher Industrie AG) überzeugten mit „ReMedi“ die Jury. Diese APP erinnert zuverlässig an die rechtzeitige Einnahme von Medikamenten.
- Platz 2: Alexander Kitz, Elias Neuer und Chester Schnabl (Kostwein Maschinenbau GmbH) kreierten „APPrentice“ – diese macht Nachhaltigkeit für Lehrlinge in Prozesstechnik, Mechatronik und Maschinenbau spielerisch erlebbar.
- Platz 3: Philipp Repnik, Lukas Schultermandl und Sandro Findenig (PMS Technikum Lavanttal GmbH) sicherten sich den dritten Platz mit „Drivaccino„. Dieses Projekt fördert den Zusammenhalt unter Kollegen.
- Platz 3: Alexander Reinsberger, Marcus Robitschko und Paul Rainer (Treibacher Industrie AG) überzeugten mit „Ecopulse„, einer App, die Energie-Leckagen erkennt.
Level Experts:
(Lehrlinge IT-Berufe)
- Platz 1: Christian Knees und Max Brandstätter (Treibacher Industrie AG) schafften es mit „TripMates“ auf das Siegertreppchen. Mit der App findet man Fahrgemeinschaften.
- Platz 2: Florian Gartner, Joel Moser und Anton Bachlechner von der Theurl Timber Structures GmbH gingen mit der APP „THelp„, die Mitarbeiterprobleme via KI löst, an den Start.
- Platz 2: David Kombacher und Felix Pirs (Treibacher Industrie AG) überzeugten mit der APP „Vorratsheld„. Diese zeigt an, wann Lebensmittel ablaufen, erinnert rechtzeitig und schlägt auch noch passende Rezepte vor.
- Platz 3: Mohammad Othman hat mit seinen beiden Kollegen Andreas Paduretu und Ilija Gric von addIT Dienstleistungen GmbH & Co. KG mit der APP „BetterDays„, einem persönlichen KI-Assistent, der für mentale und körperliche Fitness sorgt, die Jury überzeugt.
Professionals Newcomer Star:
- Hier siegte „Quicktool“, eine einfache App zur Werkzeugverwaltung: Manuel Meischl, Marcel Ruthardt und Marcel Vallant (Mondi Frantschach GmbH).