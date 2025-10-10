Von „Gemma Villach“ bis „Vorratsheld“: Lehrlinge entwickeln kreative Apps

Beim 5. Lehrlingshackathon zeigten 42 Kärntner Lehrlinge aus neun Betrieben ihr Können. An einem Tag entwickelten sie kreative App-Prototypen. So entstanden smarte Lösungen in verschiedensten Bereichen.

So sehen Sieger aus: Beim Lehrlingshackathon stellten Kärntner Lehrlinge ihre Kreativität und ihr technisches Know-how unter Beweis.

Von der Event-App bis zum digitalen Medikamentenassistenten: Kärntens Lehrlinge bewiesen beim Lehrlingshackathon 2025, dass sie mehr können, als nur Apps nur passiv zu nutzen – sie gestalten die digitale Zukunft aktiv mit. Innerhalb eines einzigen Tages entwickelten 42 Lehrlinge auf neun Betrieben kreative App-Prototypen zu Themen wie Gesundheit, Nachhaltigkeit und Alltagserleichterung.

Siegerehrung am 8. Oktober

Eine Jury prüfte und bewertete jedes Projekt nach Kriterien wie Benutzerfreundlichkeit, Design, Innovation und technischer Umsetzung. Im Rahmen einer feierlichen Siegerehrung in der Wirtschaftskammer Kärnten wurden am 8. Oktober in drei Kategorien die besten Projekte gekürt und ausgezeichnet. Mit „Professionals Newcomer Star” wurde zudem eine neue Kategorie geschaffen. Martin Zandonella, Fachgruppenobmann der Fachgruppe UBIT, überreichte gemeinsam mit WK-Lehrlingsbeauftragten Bernhard Plasounig und Felix Franz, Lehrlingssprecher vom Landesgremium Kärnten des Versand-, Internet- und allgemeinen Handels, die Preise an die besten Teams.

Mitreißende Stimmung

„Jubelnde Teams und stolze Ausbildner sorgten im bis auf den letzten Platz gefüllten Festsaal für eine mitreißende Stimmung“, heißt es seitens der Kärntner Wirtschaftskammer. Gefeiert wurden nicht nur die Siege, sondern auch die Begeisterung der jungen Nachwuchskräfte, die Kärntens digitale Welt von morgen künftig aktiv mitgestalten werden. Die beiden erstplatzierten Teams werden Kärnten beim Bundeslehrlingshackathon von 20. bis 23. Oktober in Wien vertreten. Die Bundessieger werden am 18. November beim WKÖ Coding Day gekürt.