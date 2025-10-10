Tauchgang im Klopeiner See endet für zwei junge Männer im Spital

Am 10. Oktober endete ein Tauchgang im Klopeiner See für zwei junge Männer im Krankenhaus. Ein Tauchlehrer reagierte in der Notsituation rasch und verhinderte so wohl Schlimmeres.

Am 10. Oktober führten zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren im Klopeiner See einen gemeinsamen Tauchgang durch. Doch dieser endete böse: „In einer Tiefe von rund 31 Metern kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Notsituation. Die beiden Taucher leiteten daraufhin einen unkontrollierten Notaufstieg bis zur Wasseroberfläche ein“, schildert die Polizei.

Beide Taucher im Krankenhaus

Glücklicherweise reagierte ein anwesender Tauchlehrer rasch: Er führte umgehend die erforderlichen Erste-Hilfe-Maßnahmen, darunter die Beatmung mit reinem Sauerstoff, durch. Der 22-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Krankenhaus Graz zur Behandlung in der Druckkammer geflogen. Der 21-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst zur Beobachtung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. „Beide Personen waren beim Abtransport ansprechbar“, so die Polizei abschließend.