Herbstliches Wochenendwetter: Sonniger Samstag in Kärnten

Der Samstag bringt den Kärntnerinnen und Kärntnern sonniges Herbstwetter. Wie die Meteorologen von GeoSphere Austria prognostizieren, ist mancherorts noch mit Frühnebel zu rechnen. Aber dann wartet richtiges Wochenendwetter: „Im Lauf des Vormittags kann sich so gut wie überall die Sonne behaupten“, so die Experten. In der Früh ist es noch frisch bei Temperaturen zwischen 4 und 7 Grad, doch im Laufe des Tages können die Temperaturen bis zu 19 Grad erreichen.