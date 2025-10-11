Skip to content
Langfinger waren im Bezirk Spittal an der Drau zugange.
Bezirk Spittal an der Drau
11/10/2025
Diebstahl angezeigt

Motorrad-Diebe schlugen im Bezirk Spittal zu

Zwei Enduro-Motorräder wurden zwischen dem 9. und dem 10. Oktober 2025 aus einer Garage im Bezirk Spittal an der Drau entwendet. Die Beamten der Polizeiinspektion Heiligenblut haben die Ermittlungen aufgenommen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 9. und 10. Oktober Zutritt zu einer Garage im Bezirk Spittal an der Drau. In der Folge stahlen sie zwei dort abgestellte Enduro-Motorräder. „Der entstandene Schaden beträgt mehrere Tausend Euro“, erklären die Beamten der Polizeiinspektion Heiligenblut. Die Ermittlungen laufen.

