Noch bis 2. November in Betrieb: Finale bei Kärntner Sommerbergbahnen

Der Seilbahnsommer in Kärnten dauert noch bis zum 2. November 2025 und ist damit über sechs Monate lang. Parallel dazu startet die Skisaison am Mölltaler Gletscher.

Am Ankogel sowie am Weissensee läuft der Seilbahnbetrieb noch bis Sonntag, dem 26. Oktober 2025. Eine Woche länger – und zwar bis 2. November 2025 – dauert der Sommer in Bad Kleinkirchheim, auf der Gerlitzen Alpe, am Nassfeld, auf der Petzen und auf der Turracher Höhe. Bereits beendet haben die Sommersaison das Goldeck, der Katschberg, das Dreiländereck, Heiligenblut, das Klippitztörl, das Kreuzeck und der Mölltaler Gletscher.

Übersicht der geöffneten Sommerbergbahnen Ankogel (bis 26. Oktober 2025)

Weissensee (bis 26. Oktober 2025)

Bad Kleinkirchheim (bis 2. November 2025)

Gerlitzen Alpe (bis 2. November 2025)

Nassfeld (bis 2. November 2025)

Petzen (bis 2. November 2025)

Turracher Höhe (bis 2. November 2025)

Mölltaler Gletscher startet in die Skisaison

In allen Kärntner Skigebieten laufen die Vorbereitungen für den Winterstart bereits auf Hochtouren. Traditionell früh – nämlich am 10. Oktober – startet der Mölltaler Gletscher den Skibetrieb. „Es freut uns sehr, dass der erste Wintergruß auf unseren Bergen am vergangenen Sonntag die Lust aufs Skifahren verstärkt hat. Das Interesse am Kärntner Skipass 2025/26 ist auch dieses Jahr wieder erfreulich groß“, betont Josef Bogensperger jun., Obmann der Fachgruppe der Kärntner Seilbahnen, abschließend.