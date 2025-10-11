Kärntner Polizei-Kommandant hatte zündende Idee

Seinen Ausgang nahm das Konzept nach einem Diebstahl aus einem Einkaufswagen in einem Kärntner Geschäft. Kontrollinspektor Günther Kazianka führt aus: „Das Sicherheitsgefühl der betroffenen Person wurde dadurch negativ beeinflusst. Dies hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, Menschen mit Präventionstipps zu erreichen, um sie vor solchen Straftaten bestmöglich zu schützen.“ Kurz darauf hat er bei einem Einkauf gesehen, dass der Inhaber sein Geschäft auf digitale Infoscreens umstellt. Kazianka: „Ich habe ihn gefragt, ob wir diese Plattform nutzen könnten, um gemeinsam Sicherheit sichtbar zu machen – und so ist die Idee entstanden.“

Sicherheitstipps beim Einkaufen

Konkret geht es um ein Präventionskonzept zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls in Einkaufsmärkten der REWE-Gruppe. Auf den Infomonitoren der Geschäfte werden verschiedenste Sicherheitstipps eingeblendet, welche bei Kunden das Bewusstsein schafft, verstärkt auf die eigenen Wertsachen zu achten. Aufgrund der positiven Resonanz soll das Konzept nun sogar österreichweit auf alle Filialen der REWE-Gruppe ausgerollt werden. Im Zuge der Verleihung des Österreichischen Sicherheitspreises wurde die Idee nun sogar prämiert. In der Kategorie „Gelebte Sicherheitspartnerschaft“ ging der zweite Platz an die Polizei Kärnten.