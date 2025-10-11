Thujen-Hecke stand plötzlich in Flammen: Feuerwehr rückte aus

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Freitagabend ein Feuer bei einer Thujen-Hecke in der Ortschaft Seelach in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See aus. Umgehend rückten die Florianis der Freiwilligen Feuerwehren Stein im Jauntal und Peratschitzen zum Einsatz aus. „Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht und ein größerer Schaden verhindert werden“, informieren die Feuerwehrleute. Innerhalb einer halben Stunde war er vollständig gelöscht.

©FF Stein im Jauntal | Eine Thujen-Hecke in Seelach fing am Freitag Feuer. ©FF Stein im Jauntal | Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Stein im Jauntal und Peratschitzen.