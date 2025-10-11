Skip to content
/ ©FF Stein im Jauntal
Ein Bild auf 5min.at zeigt die brennende Hecke.
Eine Thujen-Hecke in Seelach brannte lichterloh.
St. Kanzian / Klopeiner See
11/10/2025
Einsatz

Thujen-Hecke stand plötzlich in Flammen: Feuerwehr rückte aus

Eine brennende Thujen-Hecke in Seelach im Bezirk Völkermarkt forderte am Freitagabend die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Stein im Jauntal und Peratschitzen.

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Freitagabend ein Feuer bei einer Thujen-Hecke in der Ortschaft Seelach in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See aus. Umgehend rückten die Florianis der Freiwilligen Feuerwehren Stein im Jauntal und Peratschitzen zum Einsatz aus. „Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht und ein größerer Schaden verhindert werden“, informieren die Feuerwehrleute. Innerhalb einer halben Stunde war er vollständig gelöscht.

