Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Friesach
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Rettungseinsatz unterhalb der Ruine Rotturm in Friesach.
Eine Person ist am Freitagabend im Bereich der Ruine Rotturm abgestürzt.
Friesach
11/10/2025
Freitagabend

Absturz im felsigen Gelände: Einsatzkräfte retten Verunglückten

Die Freiwillige Feuerwehr Friesach, die Bergrettung Althofen-Hemmaland, die Polizei und das Rote Kreuz wurden am Freitag zur Ruine Rotturm im Bezirk St. Veit alarmiert. Eine Person ist im steilen und felsigen Gelände abgestürzt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)

Sirenenalarm im Bezirk St. Veit an der Glan. Aus bislang unbekannter Ursache ist am Freitagabend, gegen 20 Uhr, eine Person im Bereich der Ruine Rotturm oberhalb der Stadtgemeinde Friesach abgestürzt. „Nach kurzer Zeit konnte die verletzte Person gefunden und durch Kameraden der Feuerwehr erstversorgt werden“, heißt es vonseiten der Einsatzkräfte. Die Bergung erfolgte anschließend in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst und der Bergrettung Althofen-Hemmaland. Anschließend wurde die Person durch den Rettungsdienst ins nächstgelegene Krankenhaus transportiert.

Ein Bild auf 5min.at zeigt den Rettungseinsatz unterhalb der Ruine Rotturm in Friesach.
©FF Friesach
Die verletzte Person wurde im steilen und felsigen Gelände unterhalb der Ruine von den Einsatzkräften lokalisiert.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: